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Путин подарил Дивеевскому монастырю икону

Путин подарил Дивеевскому монастырю Федоровскую икону XVII века

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области и подарил обители Федоровскую икону Богородицы XVII века. Об этом пишет РИА Новости.

От монахинь президент получил в подарок небольшую икону и сухарики.

До этого Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с юбилеем.

Глава государства отметил, что обитель хранила цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия, а монастырь был свидетелем судьбоносных событий истории России.

Псково-Печерский монастырь — старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. Монастырь в ХХ веке стал особенно известен тем, что в годы борьбы с религией в СССР был единственным в стране никогда не закрывавшимся церковным учреждением.

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».

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