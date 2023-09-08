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Зеленский опубликовал фото с Борисом Джонсоном

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским

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Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фото с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«С первых часов полномасштабной войны Борис Джонсон искренне поддерживает Украину и помогает защищаться от российской агрессии. И сейчас продолжает прибавлять Украине международную поддержку», — говорится в сообщении.

15 июля Джонсон в своей новой статье заявил, что Украина должна быть принята в НАТО «без условий и как можно скорее». Для этого Западу нужно «проявить силу». «Газета.Ru» выяснила, почему в России считают, что британский политик может говорить все, что угодно.

Также Джонсон прокомментировал назначение Гранта Шэппса на должность министра обороны страны, назвав его «отличным выбором».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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