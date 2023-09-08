МИД обвинил Запад в создании мифа об «агрессивности» России

Россия в рамках работы в G20 придает особое значение правильной интерпретации мировой геополитической ситуации и конфликта на Украине, сообщается на сайте российского МИД. В материале ведомства, выпущенному к предстоящему саммиту Группы двадцати, отмечает, что Москва взаимодействует со всеми государствами-участниками организации.

«Плотно работаем со всеми странами «двадцатки» в целях развенчивания создаваемого Западом мифа об «агрессивности» России, противодействия попыткам увязки гуманитарных и экономических проблем в мире исключительно с конфликтом на Украине, который вызван и подогреваем американцами в ущерб общеевропейской безопасности и перспективам стабильного социально-экономического прогресса на Евразийском континенте», — говорится в сообщении.

В МИД России добавили, что Москва придерживает конструктивного подхода в противовес действиям Вашингтона. В ведомстве подчеркнули, что США пытаются столкнуть между собой различные государства, чтобы ослабить своих геополитических соперников.

Саммит «двадцатки» стартует в Нью-Дели 9 сентября. Россию на форуме представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Встреча пройдет в очном формате. Помимо лидеров G20, на форум приглашены представители Бангладеша, Египта, Испании, Маврикии, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

Ранее в Индии объяснили, почему не позвали на G20 президента Украины Владимира Зеленского.