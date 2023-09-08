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В Киеве заявили, что не признают выборы в новых регионах России

В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и в Крыму

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Shutterstock

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах России и в Крыму.

В сообщении на сайте украинского дипведомства указано, что выборы в новых субъектах РФ и в Крыму «не будут иметь никаких правовых последствий». В МИД Украины также призвали международных партнеров Киева осудить действия России и наложить санкции на организаторов голосования.

До этого Госдеп США заявлял, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в также в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Выборы в России в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Планируется проведение выборов высших должностных лиц в 21 субъекте РФ, а также дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах. Кроме того, назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

4 сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Николай Булаев заявил, что ЦИК не видит обстоятельств, указывающих на необходимость отложить выборы в четырех новых регионах РФ, подобные предложения в комиссию пока не поступали.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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