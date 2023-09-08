Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, самолет дипломата приземлился в международном аэропорту им. Индиры Ганди.

Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что министр выступит в ходе двух пленарных заседаний предстоящей встречи.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что Путин не будет направлять видеообращение к участникам саммита «Группы двадцати» (G20). Представитель Кремля отметил, что всю работу на этой встрече будет вести глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

6 сентября агентство Bloomberg сообщало, что страны G20 выработали единую позицию по украинскому конфликту.

Президент США Джо Байден также заявлял, что разочарован тем, что его китайский коллега Си Цзиньпин не приедет на саммит G20.

Ранее МИД РФ сообщил, что члены G20 на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Афросоюз.