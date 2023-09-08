В Киеве исключили посредничество Ватикана в урегулировании конфликта

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу» заявил, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране.

По его словам, говорить о Папе Римском как о посреднике «нет смысла», если тот «занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

Также Подоляк назвал заявление понтифика «обнулением репутации Святого Престола» и любой посреднической миссии, которую мог бы выполнять Ватикан.

«Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость», — продолжил он.

По мнению Подоляка, Киев не получит от Ватикана «справедливой оценки» происходящего.

В конце августа в украинском МИДе и греко-католической церкви раскритиковали речь папы Римского Франциска, в которой он призвал молодежь хранить великое наследие России. По мнению пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенка, эти слова можно расценить как империалистическую пропаганду. В Ватикане такие интерпретации отвергли, а в Кремле поприветствовали речь понтифика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

30 августа Подоляк высказал мнение, что папа Римский Франциск стал «инструментом российской пропаганды» и поддержал «русский мир».

Ранее Песков поприветствовал слова папы Римского о наследии России.