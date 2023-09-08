Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве исключили посредничество Ватикана в урегулировании конфликта

Подоляк исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу» заявил, что Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране.

По его словам, говорить о Папе Римском как о посреднике «нет смысла», если тот «занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».

Также Подоляк назвал заявление понтифика «обнулением репутации Святого Престола» и любой посреднической миссии, которую мог бы выполнять Ватикан.

«Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость», — продолжил он.

По мнению Подоляка, Киев не получит от Ватикана «справедливой оценки» происходящего.

В конце августа в украинском МИДе и греко-католической церкви раскритиковали речь папы Римского Франциска, в которой он призвал молодежь хранить великое наследие России. По мнению пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенка, эти слова можно расценить как империалистическую пропаганду. В Ватикане такие интерпретации отвергли, а в Кремле поприветствовали речь понтифика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

30 августа Подоляк высказал мнение, что папа Римский Франциск стал «инструментом российской пропаганды» и поддержал «русский мир».

Ранее Песков поприветствовал слова папы Римского о наследии России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях