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Голосование по импичменту Байдену пройдет в сентябре

Конгрессмен Комер: голосование по импичменту Байдену пройдет в середине сентября

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Julia Nikhinson/Reuters

Голосование в Палате представителей США по объявлению импичмента президенту Джо Байдену может состояться в середине сентября. Об этом заявил председатель комитета по надзору Палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmax.

«Я предполагаю, что в середине сентября у нас будет голосование. Я считаю, что оно пройдет», — сказал Комер и отметил, что все зависит от спикера палаты Кевина Маккарти, с которым они уже несколько раз беседовали, и председателя судебной власти палаты представителей Джима Джордана.

По его словам, расследование в отношении действующего президента США будет полезно для получения информации от федеральных агентств, таких как Национальный архив и Служба внутренних доходов, которые медленно предоставляют запрошенные банковские отчеты. При этом он подчеркнул, что ряд республиканцев поначалу «нервничали» по поводу перспектив расследования, но утверждения о том, что Джо Байден общался со своим сыном Хантером под псевдонимами по поводу зарубежных деловых операций, «стали для них той соломинкой, которая сломала спину верблюду».

«Они поняли, что нам нужен этот инструмент, чтобы выиграть суд, потому что именно к этому мы идем», — добавил он.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу о запуске расследования в рамках процедуры импичмента Байдену.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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