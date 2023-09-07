Вице-президент США Харрис заявила, что готова возглавить страну

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что может занять пост американского президента в случае необходимости. Об этом сообщает CBS News.

«Да, если возникнет нужда. Но Джо Байден будет в порядке», — сказала Харрис.

Она также отметила, что может занять пост верховного главнокомандующего в случае, если администрация изберется на новый срок.

Ранее Харрис заявила о высокой работоспособности американского президента Джо Байдена, отметив его навыки «проникать в суть сложных вопросов» и принимать важные для страны решения. Она отметила, что Байден — «невероятный лидер», который смог сделать то, на что другие президенты страны «только надеялись».

До этого опрос, проведенный Associated Press и NORС показал, что большая часть американского общества считает президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы быть эффективным следующие четыре года президентского срока.

Такую позицию высказали 77% опрошенных. Среди сторонников республиканцев об этом заявили 89% респондентов, среди демократов — 69%. Отмечается, что такой точки зрения придерживаются опрошенные всех возрастных групп.

Ранее Илон Маск пошутил над возрастом Байдена.