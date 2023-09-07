Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что страны устали от западной проукраинской пропаганды

Глава МИД России Лавров: страны устали от западной проукраинской пропаганды

close
100%
МИД РФ/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, не поддерживающие проукраинскую пропаганду, устают от попыток западных государств «украинизировать все и вся». Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается попыток украинизировать все и вся, которые предпринимаются нашими западными коллегами, то от этих попыток все больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами, а не поддерживать пропаганду в пользу киевского режима, который используется Западом для ведения войны против России», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Бангладеш намерены развивать политический диалог и расширять двусторонние контакты во всех сферах. По его словам, Россия и Бангладеш, несмотря на объективные трудности, которые были, в частности, связаны с коронавирусной инфекцией, поддерживают политический диалог на очень хорошем уровне.

До этого Лавров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) указал на риски милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за проникновения НАТО. АТР объединяет 58 стран и территорий, на пространстве региона действуют крупнейшие интеграционные группировки, в частности Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях