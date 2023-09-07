Зеленский дал поручения новому министру обороны Украины Умерову

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Рустему Умерову разработать «новую философию отношения» к украинским военным. Об этом политик сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский призвал министра сократить количество бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок военных, медицинского обеспечения, а также коммуникации с родными солдат.

«Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Каждая бюрократическая процедура, которая может быть упразднена, должна быть быстро отменена. Каждое дело, которое может уберечь жизнь и здоровье наших воинов, должно быть найдено, поставлено украинским войскам. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди — это не расходный материал. Их время и силы — это ценность государства», — заявил украинский лидер.

7 сентября Зеленский представил правительству нового министра обороны страны Рустема Умерова.

3 сентября президент Украины объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

До этого в Минобороны России сообщали, что командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно, без прикрытия бросают в «мясные» штурмы своих военных, чтобы они пешком преодолевали минно-взрывные заграждения, установленные ВС РФ.

В середине августа газета The New York Times писала, что потери Вооруженных сил Украины, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тысяч человек.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.