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Политолог назвал причины визита Блинкена в Киев

Политолог Асафов: визит Блинкена в Киев реализует закон украинской лояльности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом для того, чтобы контролировать действия Украины, сказал в беседе с «Общественной службой новостей» политолог Александр Асафов.

«Нужно периодически приезжать для того, чтобы управлять процессом, иначе он идет не туда. И куда не туда — оно достаточно очевидно по отсутствию успехов на линии боевого соприкосновения <...>», — считает Асафов.

Кроме того, визит направлен и на то, чтобы реализовать придуманную бывшим президентом США Дональдом Трампом модель поведения. В рамках нее поддержку украинской стороне какое-то время оказывают не денежными средствами или вооружением, а визитами, словами и проведением совместных мероприятий, пояснил политолог.

«После того, как он [Дональд Трамп] открыл этот закон украинской лояльности, американцы его регулярно используют», — отметил эксперт.

Утром 6 сентября стало известно, что Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом.

Позже сообщалось, что Блинкен будет находиться на Украине два дня. По словам источника Reuters, представители США хотят обсудить с властями Украины ход наступления, военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.

Ранее стало известно, что Блинкен может объявить о новом пакете помощи Киеву более чем на $1 млрд.

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