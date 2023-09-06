Блинкен пробудет в Киеве два дня

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет находиться на Украине два дня, в это время он намерен обсудить ход украинского контрнаступления на фронте. Об этом сообщает Reuters.

По словам чиновника, рассказавшего агентству на условиях анонимности, представители США хотят обсудить с властями Украины ход наступления, военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.

Отмечается, что Блинкен проведет ряд встреч с высшим руководством Украины.

Утром 6 сентября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом. По данным украинского издания «Страна.ua», в данный момент движение в центре Киева перекрыто.

По данным телеканала CNN, который ссылается на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Блинкен, как ожидается, анонсирует новый пакет помощи для Украины на сумму более чем $1 млрд.

Ранее в Госдепе высказались о возможном визите Блинкена в Киев.