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Блинкен пробудет в Киеве два дня

Reuters: Блинкен пробудет на Украине два дня и обсудит ход наступления ВСУ

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Leah Millis/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет находиться на Украине два дня, в это время он намерен обсудить ход украинского контрнаступления на фронте. Об этом сообщает Reuters.

По словам чиновника, рассказавшего агентству на условиях анонимности, представители США хотят обсудить с властями Украины ход наступления, военные нужды, а также меры, которые могут потребоваться для укрепления энергетической безопасности страны.

Отмечается, что Блинкен проведет ряд встреч с высшим руководством Украины.

Утром 6 сентября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом. По данным украинского издания «Страна.ua», в данный момент движение в центре Киева перекрыто.

По данным телеканала CNN, который ссылается на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, Блинкен, как ожидается, анонсирует новый пакет помощи для Украины на сумму более чем $1 млрд.

Ранее в Госдепе высказались о возможном визите Блинкена в Киев.

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