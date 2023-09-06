В Казахстане рассказали о перспективах референдума по вопросам АЭС

Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавкат Утемисов объявил, что если референдум по строительству атомной электростанции (АЭС) захотят провести в нынешнем году, то ЦИК будет готов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, и работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, все идет в плановом режиме, мы готовы», — пояснил член комиссии.

Однако Утемисов не стал называть пока предварительные сроки начала данного референдума.

«Мы готовы, конечно, успеем», — заключил он.

Другие подробности по вероятному референдуму в Казахстане по вопросам возведения АЭС не приводятся.

В прошлом году стало известно, что поправки в конституцию Казахстана на референдуме поддержали почти 77% избирателей. По данным опроса Института комплексных социальных исследований СОЦИС-А, за внесение изменений в конституцию страны проголосовали 76,7% казахстанцев.

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