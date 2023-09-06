Российские правозащитники обратятся в ООН и ЕС из-за русофобии в Латвии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что планирует обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович из-за угроз выселения из Латвии россиян — официальная Рига планирует выдворять граждан РФ, не сдавших экзамен по латышском языку.

«Буду обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников», — пишет Москалькова.

Она отметила, что для людей пожилого возраста изучение нового языка может стать непростой задачей — а большинство людей в группе риска именно пожилые. При этом действия Латвии Москалькова назвала сознательной попыткой создать условия по выдавливанию россиян из страны.

Ранее в Латвии около 6 тысяч россиян не сдали экзамен по латышскому языку и получат уведомления с предписаниями покинуть страны.

Ранее сообщалось, что граждан РФ обяжут покинуть Латвию, если они не сдадут языковой экзамен.