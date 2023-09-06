Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские правозащитники обратятся в ООН и ЕС из-за русофобии в Латвии

Москалькова обратится в ООН и ЕС из-за угроз выселения из Латвии россиян

close
100%
Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что планирует обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович из-за угроз выселения из Латвии россиян — официальная Рига планирует выдворять граждан РФ, не сдавших экзамен по латышском языку.

«Буду обращаться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников», — пишет Москалькова.

Она отметила, что для людей пожилого возраста изучение нового языка может стать непростой задачей — а большинство людей в группе риска именно пожилые. При этом действия Латвии Москалькова назвала сознательной попыткой создать условия по выдавливанию россиян из страны.

Ранее в Латвии около 6 тысяч россиян не сдали экзамен по латышскому языку и получат уведомления с предписаниями покинуть страны.

Ранее сообщалось, что граждан РФ обяжут покинуть Латвию, если они не сдадут языковой экзамен.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях