В ЮАР раскрыли содержание груза российского судна Lady R

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно отчету комиссии, товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны. Уточняется, что оно было заказано агентством по закупкам оружия Министерства обороны ЮАР Armscor и ожидалось с 2018 года. В докладе указано, что доставка оборудования перенеслась из-за пандемии и конфликта на Украине. При этом ЮАР не имела никакого контроля при выборе судна.

«Несмотря на некоторые слухи о том, что на Lady R было погружено какое-то оборудование или оружие, комиссия не нашла никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Имеющиеся доказательства лишь подтвердили факт выгрузки и отсутствие загрузки», — сказано в отчете.

До этого президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время обращения к нации заявил, что, согласно результатам расследования, нет каких-либо доказательств перевозки оружия для РФ на российском судне Lady R, которое пришвартовывалось в ЮАР.

В июле оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» потребовала от президента страны опубликовать результаты расследования по российскому судну Lady R.

В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил о том, что в начале декабря на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне пришвартовалось российское судно, на которое якобы грузили оружие и боеприпасы, а затем корабль направился в Россию.

Позднее министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе в национальном парламенте заявила, что российское судно Lady R в минувшем декабре не брало на свой борт на базе ВМС какое-либо оружие, оно доставило в Южно-Африканскую Республику партию для ВС ЮАР, заказанную еще в 2018 году.

Ранее в США обвиняли Китай в поставках оружия России.