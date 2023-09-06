В Великобритании намерены объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство страны включит российскую частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам министра, указ о внесении ЧВК в список террористических организаций закрепит в законодательстве Соединенного Королевства факт того, что ее участники «террористы». Браверман считает, что деятельность «Вагнера» на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».

Как уточняет Би-би-си, проект указа в ближайшее время будет представлен парламенту. Объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании, а оказание ей поддержки и публичное одобрение ее деятельности стает уголовным преступлением в королевстве. Максимальное наказание за подобные правонарушения составляет 14 лет тюремного заключения.

Согласно документу, за ношение символики террористической группировки либо ее демонстрацию в Великобритании можно получить штраф в размере до £5 тыс. ($6,3 тыс.) или до полугода тюрьмы. Активы такой организации будут конфискованы в случае их обнаружения в стране.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупыми и необоснованными требования Польши и прибалтийских стран вывести из страны ЧВК «Вагнер». По его словам, руководство Польши и стран Балтии «нагнетает истерию по поводу присутствия в республике сотрудников ЧВК, однако при этом сами увеличивают военные бюджеты и стягивают к белорусским границам крупные воинские формирования».

Ранее стало известно, что мошенники стали рассылать сообщения россиянам от имени основателя ЧВК «Вагнер».