Турция и НАТО обсудили возобновление зерновой сделки

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил шаги по восстановлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

«В ходе переговоров обсуждались последние события на Украине, шаги, предпринимаемые для «оживления» зернового коридора, а также членство Швеции в НАТО», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

В конце июля Фидан в разговоре с коллегой из Швеции Тобиасом Бильстрёмом заявил, что недопустимо проводить в Швеции акции по сожжению Корана.

5 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой техделегации, участвующей в переговорах по зерновой сделке, сообщало, что детали переговоров между президентами Турции и России Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Сочи будут переданы на Запад по дипломатическим каналам. Тем временем турецкая сторона будет продолжать усилия по возобновлению работы черноморской зерновой инициативы.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.