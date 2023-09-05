Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший советник Кучмы предсказал начало мятежа против Зеленского на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине начало мятежа против Зеленского

Бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал, что в республике может разгореться мятеж против действующего президента Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в своем блоге на YouTube.

«Должны начаться революционные выступления против Зеленского», — утверждает экс-политик.

По его мнению, они будут спровоцированы тем, что ситуация ухудшается с каждым днем.

«Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и, так сказать, о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует», — говорит Соскин.

Согласно оценке бывшего советника Кучмы, сейчас в приоритетах Зеленского стоит установка своей диктатуры.

До этого Соскин говорил, что в Вооруженных силах Украины на данный момент ощущается нехватка людских ресурсов, армия несет значительные потери, что вызывает «истерику» у президента республики.

Ранее Экс-советник Кучмы призвал создать на Украине альтернативное правительство.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях