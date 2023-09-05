Бывший советник Кучмы предсказал начало мятежа против Зеленского на Украине

Бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал, что в республике может разгореться мятеж против действующего президента Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в своем блоге на YouTube.

«Должны начаться революционные выступления против Зеленского», — утверждает экс-политик.

По его мнению, они будут спровоцированы тем, что ситуация ухудшается с каждым днем.

«Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и, так сказать, о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует», — говорит Соскин.

Согласно оценке бывшего советника Кучмы, сейчас в приоритетах Зеленского стоит установка своей диктатуры.

До этого Соскин говорил, что в Вооруженных силах Украины на данный момент ощущается нехватка людских ресурсов, армия несет значительные потери, что вызывает «истерику» у президента республики.

Ранее Экс-советник Кучмы призвал создать на Украине альтернативное правительство.