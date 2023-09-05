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Путину предложили присвоить 10 городам России звание «Город трудовой доблести»

Турчак предложил Путину присвоить 10 городам РФ звание «Город трудовой доблести»

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Пресс-служба «Единой России»

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил президенту РФ Владимиру Путину на заседании оргкомитета «Победа», что 10 российских городов выдвинуты для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Турчака, речь идет о таких городах, как Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Сенатор также отметил, что все эти города объединяет масштабный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта.

В начале июля лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что в Государственную думу внесен законопроект об учреждении в России звания «Город-герой специальной военной операции».

В ноябре прошлого года ВЦИОМ провел опрос, согласно которому более половины опрошенных россиян положительно отнеслись к присвоению почетных званий Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску.

Ранее ЛДПР предложила вернуть звание «Город-герой» и наделить им Донецк и Луганск за мужество и героизм жителей.

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