В Совфеде высказались о реформе Совета Безопасности ООН

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что на сегодняшний день не выработан ясный принцип реформы Совбеза ООН. По его словам, представительство Глобального Юга в какой-либо форме приведет к большим сдвигам во всей структуре организации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Реформа Совбеза, <…> которая отразила бы чаяния Глобального Юга, не может ограничиться предоставлением лишь одного постоянного места Африке. Такая реформа потянет за собой большие сдвиги во всей структуре Совбеза, поскольку вопрос о членстве в нем могут поставить также Индия, Бразилия, Япония и некоторые другие страны», — написал парламентарий.

С его точки зрения, открытым остается вопрос, в каком виде должна получить представительство Африка — в виде одного государства, или на ротационной основе. Кроме того, система ООН создавалась по итогам Второй мировой войны, когда Совет Безопасности формировался с участием держав-победительниц. На сегодняшний день «ясного единого принципа пока не выработано», считает Пушков.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за реформу Организации объединенных наций (ООН) и увеличение представительства развивающих стран в ее Совете Безопасности. Об этом говорится в декларации по итогам саммита в южноафриканском Йоханнесбурге.

До этого глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд нуждаются в реформации.

Ранее в Индии констатировали необходимость реформы международных организаций.