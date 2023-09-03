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В Индии констатировали необходимость реформы международных организаций

Премьер-министр Индии Моди призвал к реформе международных организаций

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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в современном многополярном мире международные организации не могут действовать по правилам 20 века, призвав принять сложившиеся реалии и «обеспечить представительство голосов». Об этом он заявил в интервью Press Trust of India.

«Сегодняшний мир – это многополярный мир, в котором [международные] институты чрезвычайно важны для основанного на правилах справедливого порядка. <…> Однако [международные] институты могут сохранять актуальность только тогда, когда они меняются со временем. Подход середины 20 века не может служить миру в 21-м веке», — заявил Моди.

Он подчеркнул, что международным структурам необходимо признать изменившиеся реалии, переосмыслить приоритеты и «обеспечить представительство голосов».

Ранее премьер-министр Индии во время выступления на заседании G7 заявил, что ООН не отражает современные реалии и не может предотвращать конфликты.

До этого Нарендра Моди сообщил о риске возникновения новой модели колониализма в случае, если страны, которые обладают критически важными полезными ископаемыми, не будут относиться к их хранению ответственно.

Ранее Моди рассказал о планах развития Индии к 2047 году.

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