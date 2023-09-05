На Украине уволили Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества

Верховная рада уволила Рустема Умерова с поста главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time.

В публикации отмечается, что «за» снятие Умерова с должности проголосовали 302 депутата Рады.

Согласно информации издания, 6 сентября Верховная рада проголосует за его назначение министром обороны республики.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении Рустема Умерова, ранее главы Фонда госимущества, на эту должность.

До этого полиция Украины начала уголовное расследование в отношении руководства Фонда государственного имущества. Об этом сказано в письме, которое было отправлено Национальной полицией Украины и получено изданием «Украинские новости». Руководителем фонда на данный момент является Рустем Умеров, назначение которого на пост министра обороны Украины ожидается в ближайшее время.

В свою очередь, турецкая газета Aydınlık назвала нового министра обороны Украины марионеткой Соединенных Штатов.

Ранее в Абхазии освободили от должности вице-премьера.