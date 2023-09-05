В Белом доме ожидают переговоров России и КНДР по оружию

Представитель совета по национальной безопасности Белого дома Эдриан Уотсон заявила о том, что якобы готовятся переговоры России и КНДР по поставкам оружия, передает агентство Bloomberg.

Она утверждает, что переговоры по оружию между Москвой и Пхеньяном «активно развиваются».

«У нас есть информация, что (лидер Северной Кореи. — Ред.) Ким Чен Ын ждет продолжения этих переговоров, включая дипломатическое вовлечение на уровне лидеров в России», — сказала Уотсон.

Она также призвала КНДР «прекратить свои переговоры по оружию с Россией».

4 сентября источники газеты The New York Times рассказали о готовящемся визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он должен состояться уже на следующей неделе. Официально о поездке ни российские, ни северокорейские власти не объявляли. По данным издания, политик встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшее военное сотрудничество.

29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что одной из целей поездки министра обороны Сергея Шойгу в Северную Корею было обеспечение поставок оружия для боевых действий на Украине.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.