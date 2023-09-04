Стало известно о скорой встрече Ким Чен Ына с Путиным в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Российскую Федерацию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников.

Издание подчеркивает, что Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где и встретится с Путиным. По одной из версий, лидер Северной Кореи может поехать в Москву, «но это не точно».

«Путин хочет, чтобы Ким Чен Ын согласился отправить России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а лидер КНДР хочет, чтобы Москва передала Пхеньяну передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок», — утверждают источники издания.

Они также утверждают, что оба прибудут в кампус Дальневосточного федерального университета, чтобы поучаствовать в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и КНДР поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».