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В Литве стартуют инженерные учения стран НАТО

В Литве стартуют учения военных инженеров из стран НАТО

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Global Look Press

В Литве начинаются международные учения «Инженерный гром-2023», в которых примут участие более 900 солдат из Бельгии, Чехии, Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши и Венгрии. Мероприятия продлятся до 15 сентября. Об этом пишет газета Diena.

Цель учений заключается в налаживании инженерного обеспечения и отработке защиты от атомных, химических и биологических атак, говорится в тексте.

Маневры пройдут на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде и на полигоне Руднинкай, в Каунасе, Вильнюсском, Йонавском и Швянченском районах, сообщает газета.

«В ходе учений, как на военной, так и на гражданской территории, ожидается более интенсивное передвижение военной техники, использование имитационных боеприпасов и пиротехнических зарядов», — отмечается в материале.

До этого Минобороны Белоруссии сообщало, что военные стран Организации Договора о коллективной безопасности отработали задачу по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования на проходящих в Белоруссии учениях «Барьер-2023».

1 сентября в Бресте состоялась церемония открытия совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство — 2023». По данным Министерства обороны Российской Федерации, в мероприятии задействованы более 2500 военных и более 500 единиц вооружений и техники.

Ранее Лукашенко обвинил НАТО в провокациях у белорусской территории.

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