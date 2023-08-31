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Лукашенко обвинил НАТО в провокациях у белорусской территории

Лукашенко назвал провокационными учения НАТО у границ Белоруссии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что НАТО продолжает провокационные учения у границ Белоруссии, настойчиво продвигая политику расширения Североатлантического альянса. Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

«Страны НАТО наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах», — сказал он.

Лукашенко отметил, что НАТО оправдывает свои действия якобы угрозами, исходящими с территории Белоруссии.

«Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях», — указал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что в апреле Польша решила больше не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии.

«Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружениями. Это уже опасный шаг» — резюмировал он.

В июле Александр Лукашенко заявлял, что за разговорами о вступлении Украины в Североатлантический альянс «по частям» стоят планы оторвать страну от ее западных территорий.

Ранее сообщалось, что в Польше и Литве обсуждают возможность полного закрытия границ с Белоруссией.

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