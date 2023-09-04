Эрдоган выразил надежду на помощь РФ в тушении лесных пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что РФ сможет направить дополнительные самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров в республике. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, направленные летом два российских самолета-амфибии стали «в значительной степени спасением» в борьбе с лесными пожарами.

«Было бы очень к месту, если бы это количество мы смогли увеличить в два раза, потому что каждое лето у нас сохраняется такая опасность», — отметил Эрдоган.

До этого министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщал, что российский самолет-амфибия участвовал в тушении пожара в провинции Чанаккале.

Власти Турции также приостанавливали движение судов в проливе Дарданеллы из-за лесных пожаров.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».