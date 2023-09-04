Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

Путин и Эрдоган намерены обсудить зерновую сделку с новыми условиями ООН

close
100%
Turkish Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным жизнеспособность зерновой сделки с новыми условиями ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.

Он обратил внимание, что основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет «жизнеспособность прежней зерновой сделки».

«Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции», — подчеркнул источник.

Кроме того, президенты РФ и Турции на переговорах, которые должны состояться 4 сентября в Сочи, планируют поговорить о поставках российского зерна в Африку через Турцию при финансовой поддержке Катара.

2 сентября в Анкаре оценили шансы возобновления прежней зерновой сделки с РФ. Источник в политических кругах Анкары отметил, что тема будет обсуждаться, но «договоренностей ждать не стоит».

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях