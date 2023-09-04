Эрдоган планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным жизнеспособность зерновой сделки с новыми условиями ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в политических кругах в Анкаре.

Он обратил внимание, что основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет «жизнеспособность прежней зерновой сделки».

«Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции», — подчеркнул источник.

Кроме того, президенты РФ и Турции на переговорах, которые должны состояться 4 сентября в Сочи, планируют поговорить о поставках российского зерна в Африку через Турцию при финансовой поддержке Катара.

2 сентября в Анкаре оценили шансы возобновления прежней зерновой сделки с РФ. Источник в политических кругах Анкары отметил, что тема будет обсуждаться, но «договоренностей ждать не стоит».

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.