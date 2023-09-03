Резников высказался о возможном назначении послом в Великобритании

Алексей Резников, который уходит с поста главы Министерства обороны Украины, заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании в будущем. Об этом сообщает украинское издание «Бабель».

«Не в курсе», — сказал Резников, комментируя информацию о его возможном назначении.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны страны.

31 августа нардеп Украины Ярослав Железняк говорил о том, что вероятным новым министром обороны Украины станет глава Фонда госимущества страны Рустем Умеров, а Резников займет пост посла в Великобритании.

28 августа Резников заявлял, что на данный момент он не обсуждает с Зеленским возможность своей отставки.

«Украинская правда» писала, что президент Украины ищет замену Резникову. По данным издания, в качестве замены рассматриваются два кандидата — вице-премьер Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Ранее были названы причины возможной отставки министра обороны Украины Резникова.