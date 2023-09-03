В шведской партии «Либералы» выступили за постоянные базы НАТО

Лидер шведской партии «Либералы» Юхан Персон заявил, что в стране необходимо размещать базы Североатлантического альянса на постоянной основе после того как Швеция вступит в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда Швеция, надеюсь, это случится скоро, полностью вступит в НАТО, вся шведская политика в области обороны и безопасности изменится. <…> Это будет означать, на наш взгляд, необходимость иметь постоянные базы НАТО», — сказал Персон.

Ранее Персон заявил, что после вступления страны в НАТО политика в области безопасности должна измениться. В связи с этим Стокгольму необходимо иметь базы Североатлантического альянса на своей территории. С его точки зрения, присутствие союзников по НАТО в регионе «могло бы сделать Европу более безопасной», при этом он отметил «высокий» риск вызовов и угроз.

Швеция в 2022 году подала заявку на членство в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент. Ожидается, что это произойдет осенью.

Ранее в Швеции задумались над проблемой с сожжением Корана.