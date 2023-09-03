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Медведев рассказал о втягивании Японии в боевые действия на Украине

Медведев заявил, что Япония активно наращивает военную помощь Украине

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Япония наращивает военную помощь Украине и тем самым продолжает втягиваться в боевые действия. Об этом в ходе поездки в Южно-Сахалинск заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, опубликовавший соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сегодня россияне продолжают активно бороться с нацизмом. При этом распространению данной идеологии на Украине способствовали «западные кураторы», уточнил Медведев.

«Плохо и то, что рядом расположенная Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию», — добавил замглавы Совбеза.

По его словам, он специально решил выступить с такой речью на Сахалине. Цель Медведева заключалась в том, чтобы японское правительство прислушалось к его словам.

«Специально говорю об этом здесь <...> чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом оценивают перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения», — сказал он.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что российское руководство беспокоится исключительно о чувствах собственных граждан.

3 сентября в РФ отмечают День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В июне текущего года Государственная дума приняла закон о переименовании праздника, который до этого назывался днем воинской славы.

Ранее Медведев призвал правительство Японии признать итоги Второй мировой войны.

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