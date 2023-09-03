В Норвегии назвали планы по вступлению Украины в НАТО надуманными

Исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага заявил, что план по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Об этом сообщает NRK.

Хага утверждает, что данный вариант в обозримом будущем кажется надуманным, но не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, а территории останутся за Россией.

Эксперт считает, что план по сдаче территорий в обмен на членство в НАТО практически невозможен, поскольку требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов Североатлантического альянса.

Ранее представитель Чехии в НАТО Якуб Ландовский заявил, что Украина может вступить в альянс при наличии стабильных границ.

До этого колумнист из ФРГ Райнхард Лаутербах в статье для Junge Welt писал, что Украина не сможет воевать столь долго, как Израиль, так как не имеет аналогичного военного превосходства над оппонентами.

По словам Лаутербаха, Зеленский ранее уже обрисовал украинцам «перспективу «воевать вечно» — по примеру Израиля».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.