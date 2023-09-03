Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Норвегии назвали планы по вступлению Украины в НАТО надуманными

Норвежский исследователь назвал планы по вступлению Украины в НАТО надуманными

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага заявил, что план по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Об этом сообщает NRK.

Хага утверждает, что данный вариант в обозримом будущем кажется надуманным, но не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, а территории останутся за Россией.

Эксперт считает, что план по сдаче территорий в обмен на членство в НАТО практически невозможен, поскольку требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов Североатлантического альянса.

Ранее представитель Чехии в НАТО Якуб Ландовский заявил, что Украина может вступить в альянс при наличии стабильных границ.

До этого колумнист из ФРГ Райнхард Лаутербах в статье для Junge Welt писал, что Украина не сможет воевать столь долго, как Израиль, так как не имеет аналогичного военного превосходства над оппонентами.

По словам Лаутербаха, Зеленский ранее уже обрисовал украинцам «перспективу «воевать вечно» — по примеру Израиля».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях