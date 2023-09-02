Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа

Премьер-министр Армении заявил, что Российская Федерация из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, он не знает, по каким причинам подобное происходит.

«Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — заявил армянский премьер.

Он добавил, что связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был быть под контролем миротворцев России, но он не находится под их контролем.

«Могут быть две причины — или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или не хочет. Обе причины проблематичны», — заявил Пашинян.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинять миротворцев РФ в ситуации с Лачинским коридором неверно.

По ее словам, Россия видит задачу миротворцев в том, чтобы оказывать на земле содействие в обеспечении прав и безопасности карабахских армян.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.