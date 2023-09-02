В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

Турция демонстрирует взвешенную позицию по зерновой сделке, считает посол Китая в Анкаре Лю Шаобин, передает ТАСС. По его словам, в Пекине рассчитывают на урегулирования спорных моментов вокруг соглашения за счет встречи президентов России и Турции Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы ценим усилия Турции в вопросе зернового коридора. Решить проблему может встреча Путина и Эрдогана, которая состоится в ближайшие дни. Турция в этом плане продемонстрировала взвешенную позицию», — пояснил Лю Шаобин.

Он добавил, что Китай выступает за мир и стабильность в регионе. Лю Шаобин подчеркнул, что КНР призывает к урегулированию конфликта на Украины путем диалога.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. 16 июля 2023 года Москва уведомила о приостановке своего участия в соглашении на фоне невыполнения российской части сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее Европе предрекли катастрофу из-за зерна Украины.