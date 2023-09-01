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Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином

Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что скоро у него состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудят в том числе и развитие гуманитарных контактов. Об этом сообщает ТАСС.

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики [Си Цзиньпином]. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его свои другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях», — сказал российский лидер во время открытого урока «Разговор о важном».

29 августа стало известно, что Путин согласился осуществить первый международный визит с момента выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на его арест. Как сообщал Bloomberg, российский лидер планирует посетить Китай в этом году. По данным агентства, Кремль готовит визит президента в КНР для участия в форуме «Один пояс, один путь». Поездка запланирована на октябрь текущего года.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными сообщения о визите Путина в Китай. По его словам, между РФ и КНР «прорабатывается график обмена визитами, в том числе на высшем уровне», но говорить о точных датах пока рано.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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