Финляндия прекратит договор аренды здания генконсульства РФ

В российском посольстве в Финляндии заявили, что аренда здания генконсульства РФ на территории страны в городе Турку прекращается по инициативе финской стороны после завершения работы ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здание генконсульства в Турку и прилегающая к нему территория принадлежат финскому государству и находятся в аренде. Финская сторона уведомила, что с завершением работы генконсульства действие договора аренды прекращается», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Финляндия приняла решение отозвать согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

Президент Саули Ниинисте и Министерский комитет по иностранным делам и политике безопасности отметили, что решение о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года, о котором Россия объявила 6 июля, является асимметричным противодействием ранее объявленному Финляндией решению о высылке российских дипломатов. В результате Финляндия приняла решение «в качестве контрмеры» отозвать разрешение на деятельность генерального консульства России в Турку также с 1 октября.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.