Эксперт рассказал о табу Запада на «трезвый разговор» о завершении конфликта на Украине

На Западе существует табу на «трезвый разговор» о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил The New York TImes сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

«В целом все еще существует политическое табу на трезвый разговор о финале», — заявил он.

По его словам, «политическая атмосфера ужесточилась».

Он также отметил, что из-за того, что украинское контрнаступление идет медленно, руководство Соединенных Штатов стало возлагать за это ответственность на украинскую сторону. Отмечается, что на фоне массовых поставок вооружений Киеву главы западных стран чувствуют свою уязвимость.

Кроме того, Купчан отметил, что западные союзники Украины раздражены тактикой Киева и медленным прогрессом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться». Таким образом Кулеба отреагировал на соответствующий вопрос журналистов на полях неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо.

Ранее Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.