Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о табу Запада на «трезвый разговор» о завершении конфликта на Украине

NYT: на Западе есть табу на «трезвый разговор» о конце конфликта на Украине

close
100%
Global Look Press

На Западе существует табу на «трезвый разговор» о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил The New York TImes сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

«В целом все еще существует политическое табу на трезвый разговор о финале», — заявил он.

По его словам, «политическая атмосфера ужесточилась».

Он также отметил, что из-за того, что украинское контрнаступление идет медленно, руководство Соединенных Штатов стало возлагать за это ответственность на украинскую сторону. Отмечается, что на фоне массовых поставок вооружений Киеву главы западных стран чувствуют свою уязвимость.

Кроме того, Купчан отметил, что западные союзники Украины раздражены тактикой Киева и медленным прогрессом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться». Таким образом Кулеба отреагировал на соответствующий вопрос журналистов на полях неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо.

Ранее Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях