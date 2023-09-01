Стало известно, насколько гарантии Турции и ООН могут вернуть РФ к Черноморской инициативе

Новый пакет предложений Турции и ООН по зерновой сделке не означает гарантии возвращения России к ней, предстоит большая работа по преодолению препятствий для российского экспорта сельхозпродукции, Москва требует гарантий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который участвует в переговорах.

По его словам, утверждения СМИ о том, что гарантии Анкары и ООН могут вернуть Москву к Черноморской зерновой инициативе являются «ложными», поскольку для этого требуется проделать большую работу. Это необходимо, чтобы устранить все препятствия для экспорта российской сельхозпродукции и удовлетворить ожидания России, подчеркнул источник.

Он добавил, что Москва принципиальна в вопросе зерновой сделки и требует гарантий.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает на возобновление зерновой сделки.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва рассматривает инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы для черноморской сделки.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.