В правительстве Японии назвали, кого внесли в санкционные списки КНДР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны приняло решение ввести дополнительные санкции в отношении трех организаций и четырех человек, связанных, по мнению Токио, с продвижением ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Токио вводит дополнительные санкции против организаций и четырех физлиц, которые связаны с ракетно-ядерной программой Северной Кореи.

По мнению правительства Японии, ракетные испытания Пхеньяна являются провокациями, а также угрозой региональной и международной безопасности.

До этого Мацуно заявил, что Япония выразила Северной Корее протест в связи с очередным ракетным пуском.

Он подчеркнул, что запуск ракеты был осуществлен в нарушение резолюций Совбеза ООН, и анонсировал заседание совета национальной безопасности Японии по этому вопросу. Сообщается, что ракета пролетела через воздушное пространство Японии.

О возможном запуске ракеты с искусственным спутником в КНДР уведомили Японию заблаговременно.

23 августа КНДР запустила ракету, предположительно, со своим первым спутником-разведчиком.

Согласно данным японской системы оповещения, в связи с ракетным пуском в префектуре Окинава прозвучали сигналы воздушной тревоги. Власти рекомендовали гражданам укрыться в зданиях или подземных помещениях.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.