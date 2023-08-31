Минфин США внес россиянина и компанию из РФ в санкционный список по КНДР

Минфин США внес российскую компанию «Интеллект» и связанного с ней гражданина РФ Сергея Козлова в санкционный список по КНДР, сообщается на сайте ведомства.

Активы компании в США заморожены, а гражданам США запрещено вести бизнес с фигурантами списка.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на регулярном онлайн-брифинге, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян наращивают военно-техническое сотрудничество.

В Вашингтоне полагают, что представители России и КНДР обсуждают возможные сделки в оборонной сфере. Согласно утверждению Кирби, Москва хочет получить от Пхеньяна «значительный объем» военных средств и сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу.

Представитель Белого дома отметил, что Вашингтон предпринимает конкретные действия, выявляя и вводя санкции против физических и юридических лиц, которые способствуют сделкам по продаже оружия между этими странами.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.