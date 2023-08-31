Деятельность Габона в Африканском союзе приостановлена

Африканский союз решил приостановить участие Габона во всей деятельности организации до восстановления конституционного порядка в стране. Об этом сказано в заявлении Афросоюза, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Также Африканский союз осудил военный захват власти 30 августа в Габоне, в результате которого был свергнут президент республики Али Бонго Ондимба.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявлял, что переворот в Габоне после захвата власти в Нигере еще больше ослабляет политику Франции в Африке. По его словам, основная проблема в том, что африканские страны недовольны западным влиянием.

Ранее стала известна судьба свергнутого президента Габона.