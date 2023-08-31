Вучич заявил, что Сербия уважает целостность Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна уважает территориальную целостность Украины, передает «Вечерне новости».

«Я еще раз повторил позицию Сербии по вопросу нерушимости границ и соблюдении Устава ООН», — сказал он.

Ранее сербский премьер Ана Брнабич поддержала интеграцию Украины в Евросоюз, а также выразила готовность принять участие в восстановлении страны.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году к организуемому Киевом форуму «Крымская платформа» присоединилась Сербия.

Зеленский написал в Telegram, что саммит «Крымская платформа» пройдет 23 августа. Первый такой саммит прошел в Киеве в 2021 году по инициативе украинской стороны, на нем обсуждался вопрос возвращения Крыма в состав республики. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Также президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев на празднование Дня Независимости Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.