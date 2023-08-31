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Байден разозлился на замявших слова о Путине помощников

Axios: Байден разозлился на помощников, которые извинялись за его слова о Путине

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Tom Brenner/Reuters

Американский президент Джо Байден рассердился на своих помощников за то, что они попытались нивелировать сказанные им в прошлом году в Варшаве слова о том, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти». Об этом говорится в готовящейся к выходу в свет книге американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician, сообщает новостной портал Axios.

«Он знал, что ошибся, но был возмущен своими помощниками, поскольку создавалось впечатление, будто они подчищали за ним грязь», — говорится в публикации.

По информации портала, Байден жаловался своим друзьям, что вместо того, чтобы возложить на него ответственность за его же неудачу, с ним обращались будто с ребенком.

«Неужели с Джоном Кеннеди когда-нибудь так нянчились?» — вопрошает автор книги.

Позднее Белый дом заверил, что американский лидер не призывал к смене власти в Российской Федерации, а высказывания Байдена были сделаны на эмоциях.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер высмеял слова Байдена об «уже проигравшем Путине».

Ранее директор Центра разведки и глобальных отношений им. Роджерса Джошуа Хумински заявил, что просчеты Байдена при подготовке контрнаступления ВСУ и последующее разочарование Запада его результатом могут сыграть на руку Путину.

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