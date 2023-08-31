Индонезия и США приступают к многосторонним военным учениям

Согласно информации индонезийского агентства ANTARA, Индонезия вместе с Соединенными Штатами и пятью другими странами начинает военные учения Super Garuda Shield 2023, которые продлятся до 13 сентября. Учения будут проводиться на нескольких тренировочных площадках в Индонезии с 31 августа по 13 сентября. В мероприятии примут участие военнослужащие из США, Индонезии, Японии, Австралии, Сингапура, Великобритании и Франции. Кроме того, другие страны, такие как Бруней, Бразилия, Канада, Германия, Индия, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Южная Корея и Восточный Тимор, будут присутствовать в качестве наблюдателей. Об этом пишет РИА Новости.

Прошлогодние учения Super Garuda Shield послужили основой для этого года, согласно словам командующего Тихоокеанской армией США Чарльза Флинна, приведенным агентством ANTARA.

Посольство США в Индонезии сообщило, что около 2100 американских и 1900 индонезийских военнослужащих из различных родов войск примут участие в учениях. Мероприятие будет включать экспертный академический обмен, семинары по профессиональному развитию, моделирование командования, десантные учения, воздушно-десантные операции, учения по захвату аэродрома и совместные полевые тренировки, а также боевую стрельбу.

Учения Garuda Shield проводятся в двустороннем формате между США и Индонезией ежегодно с 2009 года. В 2022 году Super Garuda Shield впервые были расширены до международного формата.

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