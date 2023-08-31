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СБ ООН не принял резолюцию РФ по санкциям против Мали

В ООН не приняли российскую резолюцию по санкциям против Мали

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Benoit Tessier/Reuters

Проект резолюции, предложенный Россией, о санкциях в отношении Мали, не был принят Советом Безопасности ООН. Это означает, что санкции против Мали должны быть прекращены с 1 сентября 2023 года. В пользу резолюции проголосовала Россия, против — Япония, а остальные члены Совбеза, включая Китай, воздержались. Об этом пишет ТАСС.

В проекте резолюции предлагалось продлить существующие санкции, действующие с сентября 2017 года, на 12 месяцев до 31 августа 2024 года.

Западные делегации также представили свой проект резолюции, в котором говорилось о продлении санкций до 31 августа следующего года, но не указывалось, что это будет последнее продление по решению ООН. Россия внесла вето на западный проект.

После голосования по российскому проекту, представитель России Небензя подчеркнул, что Россия больше не будет поддерживать другие проекты по санкциям против Мали в будущем.

Поскольку ни один из проектов резолюции не был принят, санкционный режим против Мали не будет продлен. Таким образом, санкции должны быть прекращены с 1 сентября 2023 года.

Однако санкции могут быть продлены национальными актами в отдельных странах. Тем не менее, такие действия уже не будут иметь официального обоснования от Совета Безопасности.

Согласно действующему санкционному режиму в отношении Мали, в черный список могут быть включены лица и организации, ответственные за действия, угрожающие миру, безопасности или стабильности в Мали. Это включает участие в боевых действиях, нарушение мирного соглашения 2015 года, препятствие гуманитарной помощи, нарушение международного гуманитарного права и вербовку детей в боевые группировки. В отношении лиц, включенных в черный список, применяются запрет на выезд за границу и замораживание финансовых активов.

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