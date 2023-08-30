Французы назвали преемника Макрона

По данным опроса телеканала BFM TV стало известно, что французы хотят видеть в качестве приемника президента страны Эммануэля Макрона бывшего премьер-министра Франции, мэра города Гавр Эдуарда Филиппа.

По мнению 31% граждан, он является оптимальным вариантом в качестве президента после завершения полномочий Макрона в 2027 году.

Филипп, как показывает исследование, с большим отрывом опережает 54-летнего Брюно Ле Мэра, возглавляющего экономический блок правительства, в пользу которого высказались 16%. Тройку лидеров опроса замыкает 40-летний министр внутренних дел Жеральд Дарманен (12%).

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с Макроном. Стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины и «формулу мира», выдвинутую Киевом.

Накануне министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместном брифинге с Дмитрием Кулебой заявила, что говорить о месте проведения саммита по так называемой формуле мира Киева преждевременно.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.