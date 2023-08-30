Назван возможный президент переходного периода Габона

Глава движения «Новая власть» и бывший кандидат в президенты Габона Приват Нгомо заявил РИА Новости, что во время переходного периода президентом Габона может стать бывший глава МИД страны Пид Жан Пин.

Переходное правительство страны, по мнению Нгомо, может быть составлено из представителей гражданского общества и военных.

До этого Нгомо заявил, что лидер военного переворота в стране — начальник штаба Республиканской гвардии Брис Клотье — может стать вице-президентом страны.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 годы.

Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации. 27 августа власти Габона отключали интернет и вещание ряда французских интернет-медиа в стране на фоне беспорядков.

В ЕС заявили, что если сообщения о перевороте в стране подтвердятся, его будут считать фактором дестабилизации африканского региона.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.