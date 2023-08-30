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Назван возможный новый вице-президент Габона

Оппозиционер Нгомо: лидер переворота Клотье может стать вице-президентом Габона

Президент Неопанафриканской организации суверенитета, глава движения «Новая Власть» в Габоне и экс-кандидат в президенты Приват Нгомо заявил, что лидер военного переворота в стране — начальник штаба Республиканской гвардии Брис Клотье — может стать вице-президентом страны.

До этого Нгомо заявил, что народ и оппозиция Габона поддерживают военный переворот.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа.
Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 гг.

Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации. 27 августа власти Габона отключали интернет и вещание ряда французских интернет-медиа в стране на фоне беспорядков.

В ЕС заявили, что, если сообщения о перевороте в стране подтвердятся, его будут считать фактором дестабилизации африканского региона.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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Переворот в Габоне
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