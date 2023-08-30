Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону

Французское Министерство иностранных дел дало рекомендацию своим гражданам воздержаться от передвижений по Габону после попытки государственного переворота в стране, передает РИА Новости, ссылаясь на сайт ведомства.

«По причине текущих событий в Габоне, в особенности, в столице Либревиле, рекомендуется соблюдать повышенную бдительность», — сообщается на сайте министерства.

В МИД пояснили, что рекомендуется избегать или ограничить любые перемещения, следить за информацией и следовать указаниям по безопасности от посольства.

Путешествующим и французским гражданам, проживающим в Габоне, рекомендуется пройти регистрацию в специальной форме на сайте МИД.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам, прошедшим 26 августа. Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 годы.

Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации. 27 августа власти Габона отключали интернет и вещание ряда французских интернет-медиа в стране на фоне беспорядков.

Ранее стало известно, что действующий президент Габона помещен под домашний арест.