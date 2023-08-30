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Китай призвал к мирному урегулированию ситуации в Габоне

Представитель МИД КНР призвал стороны конфликта в Габоне к мирному диалогу

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Liu Zheng/AP

Китай внимательно следит за ситуацией в Габоне и призывает стороны конфликта к началу мирных переговоров. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Дипломат указал на необходимость как можно быстрее восстановить порядок в африканской республике и обеспечить личную безопасность ее президента Али бен Бонго Ондимбы. При этом он подчеркнул, что власти в первую очередь должны учитывать интересы народа и поддерживать внутреннюю стабильность.

«Китай внимательно следит за развитием ситуации в Габоне, призывает соответствующие стороны урегулировать разногласия путем мирного диалога», — сказала Ван Вэньбинь.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне сообщила об отмене результатов выборов главы государства. Военные выступили по главному телеканалу страны Gabon 24 и заявили, что берут власть в республике в свои руки.

Солдаты объяснили переворот отсутствием доверия к итогам всеобщих выборов, которые состоялись 26 августа. Согласно данным ЦИК страны, победу одержал Али бен Бонго Ондимба. Он получил 64% голосов, благодаря чему переизбирался на третий срок.

Семья действующего лидера Габона находится у власти на протяжении последних 56 лет. Его отец Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост президента в период с 1967 по 2009 г.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) прокомментировали информацию о перевороте в Габоне.

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Переворот в Габоне
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